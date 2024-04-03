Партизаны в Джанкое обнаружили склад армии РФ возле гражданской инфраструктуры (фото)

Партизаны в оккупированном Джанкое (Крым) нашли склад армии РФ. Захватчики разместили его рядом с гражданской инфраструктурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " АТЕШ ".

"Были обнаружены складские помещения, которые МО РФ используют для хранения продуктов, военной формы и палаток. Примечательно то, что данное место используется как перевалочная база"

По сообщению партизан, российская армия в очередной раз пренебрегает простыми правилами и продолжает собирать военную технику в одном месте.

Фото: Состав окупантов (t.me/atesh_ru)

"Как всегда, это происходит вблизи гражданской инфраструктуры, чтобы в дальнейшем обвинить Силы обороны Украины в ударах по ней", - добавили в "АТЕШ".

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