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Партизаны в Джанкое обнаружили склад армии РФ возле гражданской инфраструктуры (фото)

Джанкой, Среда 03 апреля 2024 21:09
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Партизаны в Джанкое обнаружили склад армии РФ возле гражданской инфраструктуры (фото) Архивное фото: Партизаны в Джанкое обнаружили склад армии РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Партизаны в оккупированном Джанкое (Крым) нашли склад армии РФ. Захватчики разместили его рядом с гражданской инфраструктурой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

"Были обнаружены складские помещения, которые МО РФ используют для хранения продуктов, военной формы и палаток. Примечательно то, что данное место используется как перевалочная база"

По сообщению партизан, российская армия в очередной раз пренебрегает простыми правилами и продолжает собирать военную технику в одном месте.

Фото: Состав окупантов (t.me/atesh_ru)

"Как всегда, это происходит вблизи гражданской инфраструктуры, чтобы в дальнейшем обвинить Силы обороны Украины в ударах по ней", - добавили в "АТЕШ".

Партизаны обнаруживают важную информацию для Украины

Сегодня стало известно, что в настоящее время оккупанты имеют существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.

Также партизаны зафиксировали опрокидывание тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя. Оккупанты направили ее на Херсонское направление.

А на днях партизаны получили документацию к комплектующим российским ракетным кораблям.

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