Партизани допомогли ЗСУ знищити ворожий склад із БК під Запоріжжям

Українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Маріуполі пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є попадання до складу боєприпасів та місце базування окупантів.

Також ми писали, що на одному із напрямків українські бійці виявили ворожий склад боєприпасів у лісі та точним пострілом знищили його.

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