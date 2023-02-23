UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани допомогли ЗСУ знищити ворожий склад із БК під Запоріжжям

Фото: партизани допомогли ЗСУ знищити ворожий склад із БК під Запоріжжям (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Маріуполі пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є попадання до складу боєприпасів та місце базування окупантів.

Також ми писали, що на одному із напрямків українські бійці виявили ворожий склад боєприпасів у лісі та точним пострілом знищили його.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяЗапорожская область