Партизаны помогли ВСУ уничтожить вражеский склад с БК под Запорожьем

Украинские войска по наводке партизанов нанесли точный удар по вражескому складу с боеприпасами в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

Напомним, в ночь на 22 февраля в Мариуполе прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

Также мы писали, что на одном из направлений украинские бойцы обнаружили вражеский склад боеприпасов в лесу и точным выстрелом уничтожили его.

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