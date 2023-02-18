Українські військові влучним пострілом знищили ворожий склад боєприпасів (відео)

Українські бійці виявили ворожий склад боєприпасів у лісі та влучним пострілом знищили його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Знищуємо російський склад із боєприпасами", - йдеться у повідомленні. На відео можна побачити, що ворожий склад розташований у лісі. Також поряд з ним було розташовано декілька окупантів. Після цього ЗСУ завдали по ньому удару і на місці трапилась пожежа. Зазначається, що це результат роботи 54-та окремої механізованої бригади.