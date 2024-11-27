Партизани дізналися важливу інформацію щодо розташування ППО окупантів у Криму

Партизани дізналися про нове місце розташування установок ППО С-400 "Тріумф". Цю інформацію "злили" самі ж окупанти.
Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Так, координатору нашого руху по Криму почали регулярно писати російські військовослужбовці, які служать у підрозділах ППО на півострові, вони скаржаться на нестерпні умови служби і все частіше висловлюють бажання повернутися додому.
"Один із таких військовослужбовців передав важливу інформацію про розміщення чотирьох установок С-400 "Тріумф" і складів ракет до них у Сакському районі, неподалік Євпаторії", - розповіли партизани.
В "АТЕШ" додали, що ці дані вже передані Силам оборони України для оперативного реагування.
Євпаторія - місто в Криму, яке було захоплено у 2014 році. Після цього в Євпаторії окупанти організували місця для розташування техніки і живої сили для окупантів, які вирушають на фронт в Україну, зокрема, після масштабного вторгнення.
Так, раніше повідомлялося, що російські окупанти облаштували вогневі позиції просто на пляжах Євпаторії в тимчасово анексованому Криму.
Нагадаємо, у вересні минулого року військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Було "відмінусовано" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.
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