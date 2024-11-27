Партизаны узнали важную информацию по расположению ПВО оккупантов в Крыму

Партизаны узнали о новом месте расположения установок ПВО С-400 "Триумф". Эту информацию "слили" сами же оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Так, координатору нашего движения по Крыму начали регулярно писать российские военнослужащие, которые служат в подразделениях ПВО на полуострове, они жалуются на невыносимые условия службы и всё чаще выражают желание вернуться домой.
"Один из таких военнослужащих передал важную информацию о размещении четырех установок С-400 "Триумф" и складов ракет к ним в Сакском районе, неподалёку от Евпатории", - рассказали партизаны.
В "АТЕШ" добавили, что эти данные уже переданы Силам обороны Украины для оперативного реагирования.
Евпатория - город в Крыму, который был захвачен в 2014 году. После этого в Евпатории оккупанты организовали места для расположения техники и живой силы для оккупантов, отправлющихся на фронт в Украину, в том числе, после масштабного вторжения.
Так, ранее сообщалось, что российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно аннексированном Крыму.
Напомним, в сентябре прошлого года военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию возле Евпатории. Был "отминусован" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.
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