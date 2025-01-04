Партизани дізналися про нову тактику окупантів у Донецькій області

Так, агент із числа військовослужбовців ЗС РФ у Донецькій області повідомив, що російське командування віддало наказ артилерійським підрозділам використовувати цивільний транспорт для військових цілей.

"У рамках цього наказу заборонено використання військової форми і відзнак, щоб маскуватися під місцевих жителів", - ідеться в повідомленні.

За даними партизанів, боєприпаси наказано перевозити на легкових автомобілях, у причепах або мікроавтобусах з обмеженням до 10 снарядів на один транспорт.

Навіщо окупанти застосовують таку тактику

Ці дії є грубим порушенням Женевської конвенції та правил ведення війни, а також черговим злочином російських окупаційних військ.

"Подібні методи не тільки наражають на небезпеку цивільне населення, а й слугують інструментом для провокацій, спрямованих на звинувачення Сил оборони України", - пояснюють в "АТЕШ".