Партизани дізналися про нову тактику окупантів у Донецькій області

Російське командування наказало застосовувати нову тактику в Донецькій області. Артилеристи РФ надалі переодягатимуться в цивільних, а снаряди перевозитимуть не на військовому транспорті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Так, агент із числа військовослужбовців ЗС РФ у Донецькій області повідомив, що російське командування віддало наказ артилерійським підрозділам використовувати цивільний транспорт для військових цілей.
"У рамках цього наказу заборонено використання військової форми і відзнак, щоб маскуватися під місцевих жителів", - ідеться в повідомленні.
За даними партизанів, боєприпаси наказано перевозити на легкових автомобілях, у причепах або мікроавтобусах з обмеженням до 10 снарядів на один транспорт.
Ці дії є грубим порушенням Женевської конвенції та правил ведення війни, а також черговим злочином російських окупаційних військ.
"Подібні методи не тільки наражають на небезпеку цивільне населення, а й слугують інструментом для провокацій, спрямованих на звинувачення Сил оборони України", - пояснюють в "АТЕШ".
За добу 3 січня на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку та в Курській області.
Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 40 штурмів росіян, зокрема, нещодавно українські військові відбили атаку росіян у самому Покровську.
Своєю чергою, росіяни знищили українські позиції в районі Часового Яру та Торецька. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка.
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