Бої на сході: росіяни знищили українські позиції у районі Часового Яру та Торецька

Російські війська знищили деякі позиції Сил оборони на сході України. Йдеться про позиції у районі Часового Яру та Торецька Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця".

Українські захисники вживають заходи для недопущення погіршення тактичного положення на вказаних напрямках.

"Внаслідок вогневого впливу деякі наші позиції були знищені", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Як зазначають українські військові, на Краматорському напрямку противник атакував позиції Сил оборони в Часовому Яру та в напрямку Ступочок, а на Торецькому напрямку - штурмував укріплення в напрямку Щербинівки та в Торецьку.

Ситуація на фронті

Російські війська продовжують наступальні дії на фронті. Найважчими ділянками залишаються Покровський, Курахівський, Лиманський напрямки. Також останнім часом посилилися бої у районі Часового Яру та Торецька. Раніше повідомлялося, що росіяни зруйнували позиції ЗСУ біля цих міст.

За словами представників Сил оборони, Росія зосередила 150 тисяч солдатів на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Детальніше про те, що відбувається на сході України та чому до оборони готують міста в Харківській області - у матеріалі РБК-Україна.

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