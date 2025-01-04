Партизаны узнали о новой тактике оккупантов в Донецкой области

Российское командование приказало применять новую тактику в Донецкой области. Артиллеристы РФ впредь будут переодеваться в гражданских, а снаряды перевозить не на военном транспорте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Так, агент из числа военнослужащих ВС РФ в Донецкой области сообщил, что российское командование отдало приказ артиллерийским подразделениям использовать гражданский транспорт для военных целей.
"В рамках этого приказа запрещено использование военной формы и знаков отличия, чтобы маскироваться под местных жителей", - говорится в сообщении.
По данным партизан, боеприпасы приказано перевозить на легковых автомобилях, в прицепах или микроавтобусах ограничением до 10 снарядов на один транспорт.
Эти действия являются грубым нарушением Женевской конвенции и правил ведения войны, а также очередным преступлением российских оккупационных войск.
"Подобные методы не только подвергают опасности гражданское население, но и служат инструментом для провокаций, направленных на обвинение Сил обороны Украины", - объясняют в "АТЕШ".
За сутки 3 января на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении и в Курской области.
В частности, на Покровском направлении ВСУ отбили 40 штурмов россиян, в частности, недавно украинские военные отбили атаку россиян в самом Покровске.
В свою очередь, россияне уничтожили украинские позиции в районе Часового Яра и Торецка. На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.