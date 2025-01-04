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Партизаны узнали о новой тактике оккупантов в Донецкой области

Фото: партизаны узнали о новой тактике оккупантов в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российское командование приказало применять новую тактику в Донецкой области. Артиллеристы РФ впредь будут переодеваться в гражданских, а снаряды перевозить не на военном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, агент из числа военнослужащих ВС РФ в Донецкой области сообщил, что российское командование отдало приказ артиллерийским подразделениям использовать гражданский транспорт для военных целей.

"В рамках этого приказа запрещено использование военной формы и знаков отличия, чтобы маскироваться под местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным партизан, боеприпасы приказано перевозить на легковых автомобилях, в прицепах или микроавтобусах  ограничением до 10 снарядов на один транспорт.

Зачем оккупанты применяют такую тактику

Эти действия являются грубым нарушением Женевской конвенции и правил ведения войны, а также очередным преступлением российских оккупационных войск.

"Подобные методы не только подвергают опасности гражданское население, но и служат инструментом для провокаций, направленных на обвинение Сил обороны Украины", - объясняют в "АТЕШ".

Ситуация на фронте в Украине

За сутки 3 января на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении и в Курской области.

В частности, на Покровском направлении ВСУ отбили 40 штурмов россиян, в частности, недавно украинские военные отбили атаку россиян в самом Покровске.

В свою очередь, россияне уничтожили украинские позиции в районе Часового Яра и Торецка. На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

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