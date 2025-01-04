Партизаны узнали о новой тактике оккупантов в Донецкой области

Так, агент из числа военнослужащих ВС РФ в Донецкой области сообщил, что российское командование отдало приказ артиллерийским подразделениям использовать гражданский транспорт для военных целей.

"В рамках этого приказа запрещено использование военной формы и знаков отличия, чтобы маскироваться под местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным партизан, боеприпасы приказано перевозить на легковых автомобилях, в прицепах или микроавтобусах ограничением до 10 снарядов на один транспорт.

Зачем оккупанты применяют такую тактику

Эти действия являются грубым нарушением Женевской конвенции и правил ведения войны, а также очередным преступлением российских оккупационных войск.

"Подобные методы не только подвергают опасности гражданское население, но и служат инструментом для провокаций, направленных на обвинение Сил обороны Украины", - объясняют в "АТЕШ".