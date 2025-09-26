Партизани дістались до Сибіру: розвідали НПЗ та передали дані ВСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Атеш" у Telegram.

"Рух "Атеш" дістався Сибіру, де провів розвідку Новосибірського приладобудівного заводу (НПЗ)", - ідеться у повідомленні партизанського руху.

Це стратегічно важливий об'єкт, який є ключовим постачальником оптичного обладнання для російської армії та інших силових структур.

Що виробляє завод?

Це підприємство виробляє та постачає денні та нічні приціли, лазерні далекоміри та тепловізійні прилади. Така оптика активно використовується окупантами на всіх напрямках фронту, включаючи танки, бронемашини, снайперську та штурмову зброю. Зараз на заводі діє підвищена охорона, що свідчить про його важливість військового комплексу Росії.

Зібрані дані про систему безпеки, логістику та режим роботи НПЗ вже мають Сили оборони України.