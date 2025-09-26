ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Партизани дістались до Сибіру: розвідали НПЗ та передали дані ВСУ

Росія, П'ятниця 26 вересня 2025 10:00
UA EN RU
Партизани дістались до Сибіру: розвідали НПЗ та передали дані ВСУ Ілюстративне фото: партизани розвідали Новосибірській НПЗ (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку Новосибірського приладобудівного заводу (НПЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Атеш" у Telegram.

"Рух "Атеш" дістався Сибіру, де провів розвідку Новосибірського приладобудівного заводу (НПЗ)", - ідеться у повідомленні партизанського руху.

Це стратегічно важливий об'єкт, який є ключовим постачальником оптичного обладнання для російської армії та інших силових структур.

Що виробляє завод?

Це підприємство виробляє та постачає денні та нічні приціли, лазерні далекоміри та тепловізійні прилади. Така оптика активно використовується окупантами на всіх напрямках фронту, включаючи танки, бронемашини, снайперську та штурмову зброю. Зараз на заводі діє підвищена охорона, що свідчить про його важливість військового комплексу Росії.

Зібрані дані про систему безпеки, логістику та режим роботи НПЗ вже мають Сили оборони України.

Диверсії руху "Атеш"

Партизани "Атеш" регулярно проводять диверсії зі знищення засобів російської армії.

Як ми повідомляли раніше, агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України партизаны
Новини
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"