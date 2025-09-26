ua en ru
Партизаны добрались до Сибири: разведали НПЗ и передали данные ВСУ

Россия, Пятница 26 сентября 2025 10:00
Партизаны добрались до Сибири: разведали НПЗ и передали данные ВСУ Иллюстративное фото: партизаны разведали Новосибирской НПЗ (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Агенты партизанского движения "Атеш" провели разведку Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Атеш" в Telegram.

"Движение "Атеш" добралось до Сибири, где провело разведку Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ)", - говорится в сообщении партизанского движения.

Это стратегически важный объект, который является ключевым поставщиком оптического оборудования для российской армии и других силовых структур.

Что производит завод?

Это предприятие производит и поставляет дневные и ночные прицелы, лазерные дальномеры и тепловизионные приборы. Такая оптика активно используется оккупантами на всех направлениях фронта, включая танки, бронемашины, снайперское и штурмовое оружие. Сейчас на заводе действует повышенная охрана, что свидетельствует о его важности военного комплекса России.

Собранные данные о системе безопасности, логистике и режиме работы НПЗ уже имеют Силы обороны Украины.

Диверсии движения "Атэш"

Партизаны "Атеш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии.

Как мы сообщали ранее, агенты "Атеш" в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.

