Партизаны собрали новые разведданные о базе Черноморского флота в Севастополе

Агенты украинского партизанского движения "АТЕШ" продолжают наблюдать за военной базой РФ в Гагаринском районе оккупированного Севастополя и собрали новые данные о вражеском объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал движения "АТЕШ".