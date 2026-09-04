Партизани з "АТЕШ" заявили про проникнення на стратегічне підприємство на ТОТ Криму

В окупованому Сімферополі партизанський рух "АТЕШ" заявив про проникнення своїх агентів на стратегічне підприємство "Фіолент". За твердженням руху, його представникам вдалося зібрати інформацію про роботу заводу та його зв'язки з російським ВПК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення руху "АТЕШ" в Telegram.
Тепер партизани планують встановити більше деталей про продукцію підприємства та його постачання. У русі заявили, що після окупації українське підприємство було перетворене на один із важливих об'єктів російського ВПК у Криму.
За твердженням "АТЕШ", там нібито виробляють системи корабельної автоматики для ракетних кораблів, електроніку для військової авіації та компонентів для бронетехніки.
В "АТЕШ" заявили, що найближчим часом агенти руху планують встановити повну номенклатуру компонентів, які можуть вироблятися для російського ВПК. Також партизани мають намір з'ясувати схеми закупівлі сировини та встановити ланцюги постачання, пов'язані з підприємством.
За даними руху, отримана інформація може бути використана для подальшої роботи Сил оборони України.
Завод "Фіолент" розташований у Сімферополі. До окупації Криму Росією у 2014 році це було українське машинобудівне підприємство, яке спеціалізувалося, зокрема, на виробництві електроінструменту. Після окупації підприємство було захоплене російською окупаційною адміністрацією.
Нещодавно агенти "АТЕШ" вивели з ладу дві релейні шафи на залізничній лінії в Бєлгородській області. По цій лінії армія РФ планувала направити вантаж з боєприпасами та інженерним майном на Куп'янський напрямок.
Також в "АТЕШ" інформували, що у Росії одразу в кількох областях фіксується підготовка полігонів до можливої нової хвилі мобілізації. Їх перевіряють на готовність розміщувати велику кількість людей.
Крім цього, за даними руху, на тимчасово окупованих територіях Донеччини російські вербувальники шукають потенційних контрактників у барах та на вулицях. Після чого людей у стані сильного сп'яніння доставляють до військкоматів.