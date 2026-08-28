ua en ru
Пт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Споюють і тиснуть підписати контракт: рух "АТЕШ" про вербування в армію РФ у Донецьку

08:18 28.08.2026 Пт
2 хв
Як Росія шукає нових штурмовиків у барах Донецька?
aimg Пилип Бойко
Споюють і тиснуть підписати контракт: рух "АТЕШ" про вербування в армію РФ у Донецьку Фото: мобілізовані у РФ (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські вербувальники в окупованому Донецьку нібито почали використовувати нову схему набору чоловіків до армії РФ. За даними партизанського руху, потенційних контрактників шукають, зокрема, у барах та на вулицях, після чого людей у стані сильного сп'яніння доставляють до військкоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ".

Агент партизанського руху, який, за твердженням організації, працює у штабі угруповання військ "Дніпро", повідомив, що людей у стані сильного сп'яніння доставляють до військкоматів, де на них чинять тиск із метою змусити підписати контракт із російською армією.

За даними руху, перші такі "добровольці" вже опинилися у складі російських підрозділів, які воюють проти України.

Зокрема, партизани заявляють про їхню появу у 328-му гвардійському десантно-штурмовому полку на Запорізькому напрямку та 77-му окремому мотострілецькому полку в Донецькій області.

За твердженням "АТЕШ", нових військовослужбовців використовують для поповнення втрат у підрозділах, які російське командування продовжує залучати до штурмових дій.

Водночас "АТЕШ" стверджує, що дедалі більше даних свідчить про підготовку російської влади до масштабної мобілізації у вересні. За оцінкою руху, йтися може про призов до 600 тисяч людей.

Партизанський рух також закликав співробітників російських військкоматів та адміністрацій передавати йому інформацію про мобілізаційні заходи.

Контекст новини

У РФ дійсно посилилась прихована мобілізація. Днями ми писали, що чоловіків призовного віку почали "випадково" знімати з міжнародних рейсів.

На тлі побоювань, що восени після виборів диктатор Путін оголосить повноцінну мобілізацію, за останні кілька днів 40 тисяч осіб виїхали з Росії до Грузії. На переході Верхній Ларс спостерігається "аншлаг" з російських чоловіків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Мобілізація в Росії
Новини
РФ вдарила по складах "Нової пошти" та пошкодила виробництво на Київщині
РФ вдарила по складах "Нової пошти" та пошкодила виробництво на Київщині
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають