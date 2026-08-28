Споюють і тиснуть підписати контракт: рух "АТЕШ" про вербування в армію РФ у Донецьку
Російські вербувальники в окупованому Донецьку нібито почали використовувати нову схему набору чоловіків до армії РФ. За даними партизанського руху, потенційних контрактників шукають, зокрема, у барах та на вулицях, після чого людей у стані сильного сп'яніння доставляють до військкоматів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ".
Агент партизанського руху, який, за твердженням організації, працює у штабі угруповання військ "Дніпро", повідомив, що людей у стані сильного сп'яніння доставляють до військкоматів, де на них чинять тиск із метою змусити підписати контракт із російською армією.
За даними руху, перші такі "добровольці" вже опинилися у складі російських підрозділів, які воюють проти України.
Зокрема, партизани заявляють про їхню появу у 328-му гвардійському десантно-штурмовому полку на Запорізькому напрямку та 77-му окремому мотострілецькому полку в Донецькій області.
За твердженням "АТЕШ", нових військовослужбовців використовують для поповнення втрат у підрозділах, які російське командування продовжує залучати до штурмових дій.
Водночас "АТЕШ" стверджує, що дедалі більше даних свідчить про підготовку російської влади до масштабної мобілізації у вересні. За оцінкою руху, йтися може про призов до 600 тисяч людей.
Партизанський рух також закликав співробітників російських військкоматів та адміністрацій передавати йому інформацію про мобілізаційні заходи.
Контекст новини
У РФ дійсно посилилась прихована мобілізація. Днями ми писали, що чоловіків призовного віку почали "випадково" знімати з міжнародних рейсів.
На тлі побоювань, що восени після виборів диктатор Путін оголосить повноцінну мобілізацію, за останні кілька днів 40 тисяч осіб виїхали з Росії до Грузії. На переході Верхній Ларс спостерігається "аншлаг" з російських чоловіків.