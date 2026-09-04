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Партизаны из "АТЕШ" заявили о проникновении на стратегическое предприятие на ВОТ Крыма

06:26 04.09.2026 Пт
2 мин
Какую информацию хотят собрать агенты движения?
aimg Филипп Бойко
Фото: проходная завода "Фиолент" (движение "АТЕШ")

В оккупированном Симферополе партизанское движение "АТЕШ" заявило о проникновении своих агентов на стратегическое предприятие "Фиолент". По утверждению движения, его представителям удалось собрать информацию о работе завода и его связях с российским ВПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение движения "АТЕШ" в Telegram.

Теперь партизаны планируют установить больше деталей о продукции предприятия и его поставках. В движении заявили, что после оккупации украинское предприятие было превращено в один из важных объектов российского ВПК в Крыму.

По утверждению "АТЕШ", там якобы производят системы корабельной автоматики для ракетных кораблей, электронику для военной авиации и компонентов для бронетехники.

В "АТЕШ" заявили, что в ближайшее время агенты движения планируют установить полную номенклатуру компонентов, которые могут производиться для российского ВПК. Также партизаны намерены выяснить схемы закупки сырья и установить цепи поставки, связанные с предприятием.

По данным движения, полученная информация может быть использована для дальнейшей работы сил обороны Украины.

Движение "АТЕШ" теперь имеет доступ к стратегическому заводу окупантов в Крыму (фото: движение "АТЕШ")

Что известно о "Фиоленте"

Завод "Фиолент" расположен в Симферополе. До оккупации Крыма Россией в 2014 году это было украинское машиностроительное предприятие, специализировавшееся, в частности, на производстве электроинструмента. После оккупации предприятие было захвачено российской оккупационной администрацией.

Что еще известно о деятельности движения "АТЕШ"

Недавно агенты "АТЕШ" вывели из строя два релейных шкафа на железнодорожной линии в Белгородской области. По этой линии армия РФ планировала направить груз с боеприпасами и инженерным имуществом на Купянское направление.

Также в "АТЕШ" информировали, что в России сразу в нескольких областях фиксируется подготовка полигонов к возможной новой волне мобилизации. Их проверяют на готовность размещать большое количество людей.

Кроме этого, по данным движения, на временно оккупированных территориях Донбасса российские вербовщики ищут потенциальных контрактников в барах и на улицах. После чего людей в состоянии сильного опьянения доставляют к военкоматам.

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