Саботаж у Саратові: "АТЕШ" атакували об’єкт енергетики РФ

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про успішну диверсію в російському Саратові.

За словами учасників руху, їм вдалося вивести з ладу трансформаторну підстанцію, що забезпечувала критично важливі об’єкти інфраструктури.

Унаслідок атаки було порушено електропостачання щонайменше двох базових станцій мобільного зв’язку.

Саме ці станції обслуговували промислову зону міста, де розташовані нафтопереробний завод "ГазПромМаш", підприємство "Пирогрупп", а також мобілізаційний центр, який, за інформацією партизанів, використовувався для координації військових дій проти України.

"Припинення роботи цих станцій зв'язку серйозно ускладнить координацію дій противника, ускладнить логістику та створить додаткові проблеми для окупантів в організації оборони", - йдеться у заяві руху.

Учасники "АТЕШ" наголосили, що й надалі знищуватимуть інфраструктуру, яка підтримує військову машину Росії, до повного звільнення українських територій.