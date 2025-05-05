Саботаж в Саратове: "АТЕШ" атаковали объект энергетики РФ

Партизаны "АТЭШ" вывели из строя трансформаторную подстанцию в Саратове. Без электричества остались объекты важные для РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.
Партизанское движение "АТЭШ" заявило об успешной диверсии в российском Саратове.
По словам участников движения, им удалось вывести из строя трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала критически важные объекты инфраструктуры.
В результате атаки было нарушено электроснабжение по меньшей мере двух базовых станций мобильной связи.
Именно эти станции обслуживали промышленную зону города, где расположены нефтеперерабатывающий завод "ГазПромМаш", предприятие "Пирогрупп", а также мобилизационный центр, который, по информации партизан, использовался для координации военных действий против Украины.
"Прекращение работы этих станций связи серьезно усложнит координацию действий противника, усложнит логистику и создаст дополнительные проблемы для оккупантов в организации обороны", - говорится в заявлении движения.
Участники "АТЕШ" отметили, что и в дальнейшем будут уничтожать инфраструктуру, которая поддерживает военную машину России, до полного освобождения украинских территорий.
Украинские партизаны продолжают разведку позиций российских захватчиков на временно оккупированных территориях.
Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.
На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.
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