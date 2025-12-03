ua en ru
Партизани "Атеш" вивели з ладу ключовий сайт мобілізації РФ

Росія, Середа 03 грудня 2025 14:14
UA EN RU
Партизани "Атеш" вивели з ладу ключовий сайт мобілізації РФ Ілюстративне фото: партизани вивели з ладу важливий сайт росіян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кіберпідрозділ партизанського руху спротиву "АТЕШ" 3 грудня влаштував масштабну кібератаку на систему електронних повісток Росії. Реєстр повісток, ключовий сайт для проведення мобілізації у РФ, повністю виведено з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

"Прямо зараз "Кібер-АТЕШ" завдає удару по системі електронних повісток РФ", - повідомили партизани.

Зазначається, що з ладу повністю виведено один з головних елементів системи - сайт "реестрповесток.рф". Росіяни використовують цей ресурс для доставлення електронних повісток громадянам, які підлягають військовому обліку. В тому числі за допомогою цього ресурсу вони розсилають повістки на тимчасово окупованих територіях України.

"У тому числі окупанти активно застосовують його на тимчасово захоплених українських територіях, щоб під загрозою репресій змушувати українців вступати до їхньої армії. Ми битимемо по путінській системі знову і знову, поки вона не впаде!", - сказано у повідомленні АТЕШ.

Фото: АТЕШ

Нагадаємо, що рух спротиву російським окупантам "АТЕШ" активно працює проти російського режиму. Вони діють на тимчасово окупованих територіях України, а також безпосередньо у Росії. Серед цілей, які атакують партизани - російська залізниця, що перевозить військові вантажі.

Наприклад, 30 листопада агенти руху провели успішну диверсію в Брянську. Партизанам вдалося спалити військовий електровоз, порушивши логістику росіян. За тиждень до цього, 23 листопада, агенти "АТЕШ" теж повідомили, що знищили електровоз, який перевозив військові вантажі. Диверсію було здійснено в Ростові-на-Дону.

Також партизани ведуть розвідку на території Росії. 15 листопада стало відомо, що "АТЕШ" спільно з Таємною організацією українців зібрав розвіддані про російське підприємство "Стріла" в Оренбурзі, яке виготовляє ракети П-800 "Онікс".

