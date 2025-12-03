Партизани "Атеш" вивели з ладу ключовий сайт мобілізації РФ

"Прямо зараз "Кібер-АТЕШ" завдає удару по системі електронних повісток РФ", - повідомили партизани.

Зазначається, що з ладу повністю виведено один з головних елементів системи - сайт "реестрповесток.рф". Росіяни використовують цей ресурс для доставлення електронних повісток громадянам, які підлягають військовому обліку. В тому числі за допомогою цього ресурсу вони розсилають повістки на тимчасово окупованих територіях України.

"У тому числі окупанти активно застосовують його на тимчасово захоплених українських територіях, щоб під загрозою репресій змушувати українців вступати до їхньої армії. Ми битимемо по путінській системі знову і знову, поки вона не впаде!", - сказано у повідомленні АТЕШ.