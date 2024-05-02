ua en ru
Чт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Представник України в ООН натякнув, що Керченський міст зникне (фото)

Україна, Четвер 02 травня 2024 08:54
UA EN RU
Представник України в ООН натякнув, що Керченський міст зникне (фото) Фото: представник України в ООН Сергій Кислиця (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно натякнув на руйнування Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кислицю у соцмережі X.

Він опублікував картинку з різними видами мостів, у якому Керченський просто відсутній попри наявний підпис.

Користувачі в коментарях припускають, що це відвертий натяк на те, що один з головних стратегічних логістичних об'єктів окупантів, який поєднує півострів з материковою частиною РФ, невдовзі зникне.

Керченський міст

Нагадаємо, що Керченський міст - це незаконна конструкція, збудована російськими окупантами після окупації Криму. Українські військові декілька разів успішно атакували його, що спричинило серед росіян паніку за одну із своїх головних логістичних гілок для поставки техніки на фронт.

Зокрема, політичне та військове керівництво України наголошує, що міст є законною ціллю для ЗСУ.

Напередодні представники Головного управління розвідки Міноборони розповіли The Guardian розповіли, що Україна готує удар по Кримському мосту. За словами представників ГУР, це може статися у першій половині 2024 року.

Зокрема про можливість сфотографуватись з Керченським мостом повідомив посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс, наголосивши, що "час поки є".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Керченский мост Війна Росії проти України
NEWS
Ще 20 танків і понад тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні
Ще 20 танків і понад тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла