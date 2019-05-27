Партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков

Перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Татьяна Цыба на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, по ее словам, руководителем избирательного штаба назначен Александр Корниенко.

Как сообщало РБК-Украина, если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в конце мая, около 90% граждан готовы были принять участие в голосовании. По данным опроса, Социологической группы "Рейтинг", лидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Напомним, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил о том, что советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавит политическую партию "Слуга народа".

Отметим, указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении досрочных выборе на 21 июля опубликован в официальной прессе. В связи с этим глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила о старте избирательной кампании с 24 мая.