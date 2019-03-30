Партийцы Мэй призвали согласиться на Brexit без сделки

Более половины членов Палаты общин от консервативной партии, которые находятся у власти Британии, призвали премьер-министра Терезу Мэй согласиться на выход страны из состава Евросоюза без двустороннего соглашения с Брюсселем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Депутат консервативной партии сообщил, что законодатели призвали Мэй к расширению процесса в письме, которое было отправлено премьеру в пятницу после того, как Палата общин в третий раз отклонила ее сделку о выходе.

Письмо было подписано 170 из 314 консервативных законодателей в парламенте, среди которых 10 министров. Они выступают за вариант "жесткого Brexit" и призывают вывести страну из ЕС 12 апреля 2019 года вне зависимости от того, будет ли к тому времени готова какая-то сделка, что будет регламентировать процесс.

В данное время пресс-секретарь премьер-министра отказалась давать комментарии об этом письме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Мэй планирует очередное голосование по соглашению о Brexit. В понедельник, 1 апреля, во время "показательного голосования" представители британских политических сил обсудят другие пути выхода из тупика Brexit.