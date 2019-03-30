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Партийцы Мэй призвали согласиться на Brexit без сделки


Депутаты призвали Мэй вывести страну из состава ЕС 12 апреля даже без сделки

Более половины членов Палаты общин от консервативной партии, которые находятся у власти Британии, призвали премьер-министра Терезу Мэй согласиться на выход страны из состава Евросоюза без двустороннего соглашения с Брюсселем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Депутат консервативной партии сообщил, что законодатели призвали Мэй к расширению процесса в письме, которое было отправлено премьеру в пятницу после того, как Палата общин в третий раз отклонила ее сделку о выходе.

Письмо было подписано 170 из 314 консервативных законодателей в парламенте, среди которых 10 министров. Они выступают за вариант "жесткого Brexit" и призывают вывести страну из ЕС 12 апреля 2019 года вне зависимости от того, будет ли к тому времени готова какая-то сделка, что будет регламентировать процесс.

В данное время пресс-секретарь премьер-министра отказалась давать комментарии об этом письме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Мэй планирует очередное голосование по соглашению о Brexit. В понедельник, 1 апреля, во время "показательного голосования" представители британских политических сил обсудят другие пути выхода из тупика Brexit.

 

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