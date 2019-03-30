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Партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди


Депутати закликали Мей вивести країну зі складу ЄС 12 квітня навіть без угоди

Більше половини членів Палати громад від консервативної партії, які перебувають при владі Британії, закликали прем'єр-міністра Терезу Мей погодитись на вихід країни зі складу Євросоюзу без двосторонньої угоди з Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Депутат консервативної партії повідомив, що законодавці закликали Мей до розширення процесу в листі, який було надіслано прем'єру у п'ятницю після того, як Палата громад втретє відхилила її угоду про вихід.

Лист було підписано 170 з 314 консервативних законодавців у парламенті, серед яких 10 міністрів. Вони виступають за варіант "жорсткого Brexit" і закликають вивести країну з ЄС 12 квітня 2019 року незалежно від того, чи буде до того часу готова якась угода, що регламентуватиме процес.

В даний час прес-секретар прем'єр-міністра відмовилася давати коментарі про цьому листі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Мей планує чергове голосування за угодою про Brexit. У понеділок, 1 квітня, під час показового голосування" представники британських політичних сил обговорять інші шляхи виходу з глухого кута Brexit.

 

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