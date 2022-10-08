У партії Шольца знову закликали вдатись до дипломатії щодо Росії

"Я раджу серйозно сприймати ці погрози Путіна і не покладатися на запевнення експертів, які вважають, що "розуміють" Путіна і можуть передбачити його поведінку", - заявив Мютзеніх.

Він закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок вдатися до нових дипломатичних ініціатив поруч із США, оскільки на його думку Вашингтон, схоже, зараз прагне дослідити варіанти завершення війни шляхом перемовин.

Лідер фрації вважає, що війна без обмежень погіршує гуманітарну та соціально-економічну ситуацію в Україні та стабільність світового порядку загалом. Також завданням Німеччини він вважає необхідність подбати про те, щоб "мислення" зонами впливу не стало незворотнім процесом.

"Ми змушені визнати, що такі люди як Владімір Путін, Сі Цзіньпін, Віктор Орбан, Реджеп Таїп Ердоган та Мохаммед бін Салман та ще багато інших будуть впливати на долю своїх країн, сусідів та всього світу довше, ніж нам хотілось би", - додав Мютзеніх.