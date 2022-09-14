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Шольц заявил, что Путин до сих пор не считает ошибкой вторжение в Украину

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Среда 14 сентября 2022 22:26
Шольц заявил, что Путин до сих пор не считает ошибкой вторжение в Украину Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент РФ Владимир Путин до сих пор не считает ошибочным решение о полномасштабном вторжении России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"К сожалению, я не могу сказать вам, что у Путина сложилось впечатление, что начинать эту войну было ошибкой", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что у Путина появятся новые взгляды.

Во время разговора Шольц призвал Путина как можно быстрее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня и полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Он подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Напомним, что вчера Шольц полтора часа призвал Путина вывести войска из Украины.

Ранее, Шольц заявлял, что собирается продолжать переговоры с Путиным.

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