Шольц заявил, что Путин до сих пор не считает ошибкой вторжение в Украину

Президент РФ Владимир Путин до сих пор не считает ошибочным решение о полномасштабном вторжении России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

"К сожалению, я не могу сказать вам, что у Путина сложилось впечатление, что начинать эту войну было ошибкой", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что у Путина появятся новые взгляды.

Во время разговора Шольц призвал Путина как можно быстрее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня и полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.