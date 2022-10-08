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В партии Шольца снова призвали прибегнуть к дипломатии относительно России

Фото: В партии Шольца снова призвали прибегнуть к дипломатии по России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Рольф Мютзених призвал Германию попытаться вместе с США искать способ завершить войну в Украине путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Я советую серьезно воспринимать эти угрозы Путина и не полагаться на заверения экспертов, которые считают, что "понимают" Путина и могут предугадать его поведение", - заявил Мютзених.

Он призвал главу МИД Германии Анналену Бербок прибегнуть к новым дипломатическим инициативам рядом с США, поскольку, по его мнению, Вашингтон, похоже, сейчас стремится исследовать варианты завершения войны путем переговоров.

Лидер фрации считает, что война без ограничений усугубляет гуманитарную и социально-экономическую ситуацию в Украине и стабильность мирового порядка в целом. Также задачей Германии он считает необходимость позаботиться о том, чтобы "мышление" зонами влияния не стало необратимым процессом.

"Мы вынуждены признать, что такие люди как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган и Мохаммед бин Салман и многие другие будут влиять на судьбу своих стран, соседей и всего мира дольше, чем нам хотелось бы", - добавил Мютзених.

Напомним, что переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным для канцлера Германии Олафа Шольца важны. По его словам, разговоры имеют определенные сдвиги.

Ранее Шольц заявил, что Путин до сих пор не считает ошибкой вторжение в Украину .

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