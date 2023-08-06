У партії Шольца не проти передачі ракет Taurus Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

За даними видання, фронт СДПН, що раніше виступав проти постачання крилатих ракет Taurus в Україну руйнується. Бюджетний політик СДПН Андреас Шварц висловився за передачу системи озброєнь. Його колега по партії Нільс Шмід також більше не виключає такої можливості. Так само, як і політик ВДП Маркус Фабер, що не побачив категоричної відмови з боку міністра оборони Бориса Пісторіуса (СДПН).

"Контрнаступ пробуксовує, Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки... Залишається лише керована зброя, така як крилаті ракети Taurus, за допомогою якої українська армія могла б подолати мінні поля, встановлені росіянами, і відвоювати територію", - сказав Шварц.

Taurus для України

Нагадаємо, ще кілька місяців тому один з депутатів Бундестагу закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus для захисту від російського вторгнення. Це сталося на тлі рішення Британії надати ЗСУ ракети Storm Shadow, які здатні знищувати цілі на відстані понад 250 кілометрів.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Київ офіційно запросив у Берліна поставки таких ракет, але влада ФРН не зважилася на передачу.

Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

Водночас 3 серпня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що передача Україна далекобійних ракет Taurus не є пріоритетом для Німеччини, оскільки в цьому нібито немає необхідності.

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