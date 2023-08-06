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В партии Шольца не против передачи ракет Taurus Украине

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Германия, Воскресенье 06 августа 2023 18:08
В партии Шольца не против передачи ракет Taurus Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Социал-демократической партии немецкого канцлера Олафа Шольца изменилось мнение о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным издания, фронт СДПГ, ранее выступавший против поставок крылатых ракет Taurus в Украину разрушается. Бюджетный политик СДПГ Андреас Шварц высказался за передачу системы вооружений. Его коллега по партии Нильс Шмид также больше не исключает такой возможности. Так же, как и политик СвДП Маркус Фабер, не увидевший категорического отказа со стороны министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ).

"Контрнаступление пробуксовывает, Украина не имеет значительных военно-воздушных сил для его поддержки... Остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, с помощью которого украинская армия могла бы преодолеть минные поля, установленные россиянами, и отвоевать территорию", - сказал Шварц.

Taurus для Украины

Напомним, еще несколько месяцев назад один из депутатов Бундестага призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для защиты от российского вторжения. Это произошло на фоне решения Британии предоставить ВСУ ракеты Storm Shadow, способные уничтожать цели на расстоянии более 250 километров.

Позже в СМИ появилась информация, что Киев официально пригласил у Берлина поставки таких ракет, но власти ФРГ не решились на передачу.

Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

В то же время, 3 августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украина дальнобойных ракет Taurus не является приоритетом для Германии, поскольку в этом якобы нет необходимости.

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