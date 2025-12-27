В партії Мерца вважають "передчасним" обговорення відправки німецьких військ в Україну

Гофман, який представляє в Бундестазі одну з правлячих партій країни, ХСС/ХДС, заявив, що обговорювати участь Німеччини в миротворчих силах в Україні було б передчасним, оскільки мир ще не укладено.

"Ми не повинні ставити віз попереду коня: доки російська сторона не готова до угоди, яка поважатиме суверенітет України та пропонуватиме перспективу тривалого миру, також бракує основи для німецького внеску у забезпечення миру", - сказав він.

Гофман додав, що Німеччина та Європа, безумовно, зроблять свій внесок у забезпечення післявоєнної безпеки для України. Але зараз "не час для обговорення військ".