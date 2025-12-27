В партії Мерца вважають "передчасним" обговорення відправки німецьких військ в Україну

В Німеччини у партії канцлера Фрідріха Мерца вважають передчасним обговорення відправки військ в Україну. Поки російський режим не погодився на мирну угоду, немає сенсу обговорювати відправку Берліном миротворчих сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера парламентської групи ХСС/ХДС Александра Гофмана, якого цитує n-tv.
Гофман, який представляє в Бундестазі одну з правлячих партій країни, ХСС/ХДС, заявив, що обговорювати участь Німеччини в миротворчих силах в Україні було б передчасним, оскільки мир ще не укладено.
"Ми не повинні ставити віз попереду коня: доки російська сторона не готова до угоди, яка поважатиме суверенітет України та пропонуватиме перспективу тривалого миру, також бракує основи для німецького внеску у забезпечення миру", - сказав він.
Гофман додав, що Німеччина та Європа, безумовно, зроблять свій внесок у забезпечення післявоєнної безпеки для України. Але зараз "не час для обговорення військ".
Заява Гофмана з'явилася після того, як голова найбільшої політичної групи Європарламенту, Європейської народної партії, Манфред Вебер заявив, що німецькі солдати під прапором ЄС повинні бути розміщені в Україні у разі укладення потенційної мирної угоди.
Загалом раніше Німеччина підтримала ідею європейської військової місії для України, однак поки вагається з відправкою власних солдатів, висуваючи умови щодо мандата, командування та формату участі.