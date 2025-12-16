ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Німеччина вагається щодо відправки військових в Україну: Пісторіус назвав умови

Німеччина, Вівторок 16 грудня 2025 17:58
UA EN RU
Німеччина вагається щодо відправки військових в Україну: Пісторіус назвав умови Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Оксана Гапончук

Німеччина підтримала ідею європейської військової місії для України, однак поки вагається з відправкою власних солдатів, висуваючи умови щодо мандата, командування та формату участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Spiegel.

На думку міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, наразі залишаються відкритими питання правової основи місії, ролі Бундестагу та того, під чиїм командуванням і в яких межах діятимуть можливі контингенти.

Про те, чому Німеччина обережна щодо військової місії в Україні, Пісторіус заявив у Берліні після завершення переговорів щодо України за участю європейських лідерів.

За його словами, пропозиція створити європейську багатонаціональну місію виглядає логічною, однак конкретні деталі ще не визначені. Зокрема, залишається відкритим питання мандата Бундестагу, структури командування та формату участі військ. При цьому міністр оборони ФРН назвав дану ініціативу сигналом того, що Європа готова брати на себе відповідальність за безпеку на континенті.

Сам Борис Пісторіус у цих переговорах участі не брав, оскільки вони проходили у вузькому колі.

Військова підтримка України

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом із главами урядів інших європейських країн заявив про намір сформувати місію під європейським керівництвом за підтримки США. Її завданням має стати допомога ЗСУ, а також забезпечення безпеки повітряного простору і морських шляхів. Передбачається, що операції можуть відбуватися і безпосередньо на території України.

Декларацію за підсумками берлінських переговорів підписали лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії та Швеції, а також керівники інституцій Європейського Союзу. З боку США офіційної реакції поки не було.

Зазначимо, що ідея створення міжнародної місії для захисту України обговорюється уже не перший місяць. США раніше заявили, що не планують направляти наземні війська, але готові підтримувати союзників з повітря. Найактивніше за підготовку такої місії виступають Франція та Велика Британія, тоді як Німеччина досі дотримувалася стриманішої позиції.

До речі, після заяв у Берліні Пісторіус разом із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі провів онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України. До неї входять понад 50 країн, які координують військову допомогу Києву.

Наприклад, Нідерланди виділили Україні 250 млн євро на боєприпаси для F-16.

Нагадаємо, Кремль тим часом відкинув пропозицію про різдвяне перемир’я, яку підтримали канцлер Мерц і президент України Володимир Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога Війна в Україні
Новини
Британія оголосила про передачу Україні великого пакета посилення ППО
Британія оголосила про передачу Україні великого пакета посилення ППО
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі