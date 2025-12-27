В партии Мерца считают "преждевременным" обсуждение отправки немецких войск в Украину

В Германии в партии канцлера Фридриха Мерца считают преждевременным обсуждение отправки войск в Украину. Пока российский режим не согласился на мирное соглашение, нет смысла обсуждать отправку Берлином миротворческих сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера парламентской группы ХСС/ХДС Александра Гофмана, которого цитирует n-tv.
Гофман, представляющий в Бундестаге одну из правящих партий страны, ХСС/ХДС, заявил, что обсуждать участие Германии в миротворческих силах в Украине было бы преждевременным, поскольку мир еще не заключен.
"Мы не должны ставить телегу впереди лошади: пока российская сторона не готова к соглашению, которое будет уважать суверенитет Украины и предлагать перспективу длительного мира, также не хватает основы для немецкого вклада в обеспечение мира", - сказал он.
Гофман добавил, что Германия и Европа, безусловно, внесут свой вклад в обеспечение послевоенной безопасности для Украины. Но сейчас "не время для обсуждения войск".
Заявление Гофмана появилось после того, как председатель крупнейшей политической группы Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер заявил, что немецкие солдаты под флагом ЕС должны быть размещены в Украине в случае заключения потенциального мирного соглашения.
В целом ранее Германия поддержала идею европейской военной миссии для Украины, однако пока колеблется с отправкой собственных солдат, выдвигая условия относительно мандата, командования и формата участия.