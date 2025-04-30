Партії ХДС і СДПН схвалили угоду про коаліцію: Німеччина формує новий уряд
У Німеччині партії ХДС і СДПН схвалили угоду про коаліцію. Це рішення отримало підтримку більшості членів СДПН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт СДПН у соцмережі X.
Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) переважною більшістю голосів схвалила коаліційну угоду з блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).
Сьогодні, 30 квітня про це повідомив генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш.
За словами партійного керівництва, 84,6% членів проголосували "за" коаліцію, відкривши шлях до формування нового уряду. Явка склала 56%, а проти виступили 15,4%.
"Запитали понад 358 000 членів - і ви вирішили: маючи 84,6% голосів "за" коаліційної угоди, ви даєте нам мандат взяти на себе відповідальність. Дякуємо всім, хто проголосував! Участь - це велика справа для нас, тому наші члени приймають рішення - відкрито, прозоро, разом", - йдеться у повідомленні.
Коаліція СДПН та ХДС
Нагадаємо, що у березні партія "Християнсько-демократичний союз" та Соціал-демократична партія Німеччини погодили рамковий документ для подальших переговорів про формування уряду.
Після дострокових виборів до Бундестагу партії ХДС та СДПН погодили 11-сторінковий документ, в якому узагальнено зафіксували наміри щодо ключових сфер політики майбутнього спільного уряду.
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