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Партії ХДС і СДПН схвалили угоду про коаліцію: Німеччина формує новий уряд

Середа 30 квітня 2025 14:12
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Партії ХДС і СДПН схвалили угоду про коаліцію: Німеччина формує новий уряд Фото: Фрідріх Мерц, лідер німецької партії ХДС (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Німеччині партії ХДС і СДПН схвалили угоду про коаліцію. Це рішення отримало підтримку більшості членів СДПН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт СДПН у соцмережі X.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) переважною більшістю голосів схвалила коаліційну угоду з блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

Сьогодні, 30 квітня про це повідомив генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш.

За словами партійного керівництва, 84,6% членів проголосували "за" коаліцію, відкривши шлях до формування нового уряду. Явка склала 56%, а проти виступили 15,4%.

"Запитали понад 358 000 членів - і ви вирішили: маючи 84,6% голосів "за" коаліційної угоди, ви даєте нам мандат взяти на себе відповідальність. Дякуємо всім, хто проголосував! Участь - це велика справа для нас, тому наші члени приймають рішення - відкрито, прозоро, разом", - йдеться у повідомленні.

Коаліція СДПН та ХДС

Нагадаємо, що у березні партія "Християнсько-демократичний союз" та Соціал-демократична партія Німеччини погодили рамковий документ для подальших переговорів про формування уряду.

Після дострокових виборів до Бундестагу партії ХДС та СДПН погодили 11-сторінковий документ, в якому узагальнено зафіксували наміри щодо ключових сфер політики майбутнього спільного уряду.

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