У Німеччині партії ХДС і СДПН попередньо домовилися про коаліцію

Партія "Християнсько-демократичний союз" та Соціал-демократична партія Німеччини погодили рамковий документ для подальших переговорів про формування уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький щотижневик Der Spiegel .

Менш як за два тижні після дострокових виборів до Бундестагу партії ХДС та СДПН погодили 11-сторінковий документ, в якому узагальнено зафіксували наміри щодо ключових сфер політики майбутнього спільного уряду.

Документ, який є основою для подальших коаліційних переговорів, стосується серед іншого міграції, так званого боргового гальма, оборони та податкової реформи. У документі вже навіть зафіксували майбутні заходи для реалізації поставлених цілей.

Переговори про коаліцію розпочнуться вже наступного тижня. Лідер партії ХДС, яка отримала найбільшу підтримку на виборах, Фрідріх Мерц планує створити коаліцію до Великодня, який відзначатимуть 20 квітня.