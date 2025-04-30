Партии ХДС и СДПГ одобрили соглашение о коалиции: Германия формирует новое правительство
В Германии партии ХДС и СДПГ одобрили соглашение о коалиции. Это решение получило поддержку большинства членов СДПГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт СДПГ в соцсети X.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подавляющим большинством голосов одобрила коалиционное соглашение с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Сегодня, 30 апреля об этом сообщил генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш.
По словам партийного руководства, 84,6% членов проголосовали "за" коалицию, открыв путь к формированию нового правительства. Явка составила 56%, а против выступили 15,4%.
"Спросили более 358 000 членов - и вы решили: имея 84,6% голосов "за" коалиционное соглашение, вы даете нам мандат взять на себя ответственность. Спасибо всем, кто проголосовал! Участие - это большое дело для нас, поэтому наши члены принимают решения - открыто, прозрачно, вместе", - говорится в сообщении.
Коалиция СДПГ и ХДС
Напомним, что в марте партия "Христианско-демократический союз" и Социал-демократическая партия Германии согласовали рамочный документ для дальнейших переговоров о формировании правительства.
После досрочных выборов в Бундестаг партии ХДС и СДПГ согласовали 11-страничный документ, в котором обобщенно зафиксировали намерения относительно ключевых сфер политики будущего совместного правительства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.