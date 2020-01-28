ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Партия Тимошенко зарегистрировала законопроект, ограничивающий зарплаты чиновников

Новости » Политика     28.01.2020 - 08:52
Партия Тимошенко зарегистрировала законопроект, ограничивающий зарплаты чиновников
Фото: Юлия Тимошенко в Верховной Раде (пресс-служба)

"Батькивщина" предлагает ограничить максимальный размер заработной платы работников госпредприятий

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект закона №2798 "О внесении изменений в Закон Украины "Об оплате труда" относительно ограничения максимального размера заработной платы руководителей и работников предприятий государственного сектора экономики, государственных служащих и работников учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба партии.

Так, документом предлагается установить ограничение максимального размера выплат чиновников и членов наблюдательных советов государственных предприятий на уровне десяти минимальных заработных плат, то есть сумма не может превышать 47 230 гривен.

В пояснительной записке к документу указано, что в Украине сложилась абсурдная ситуация с оплатой труда и денежными вознаграждениями чиновникам. Отчасти они значительно больше, чем получают руководители аналогичных предприятий и государственных органов в странах-членах Европейского Союза. Соотношение между максимальной и минимальной заработной платой в одной организации может достигать более 400 раз.

Принятие законопроекта №2798, по мнению представителей партии, будет способствовать уменьшению несправедливых разрывов между доходами чиновников и руководителей государственных предприятий и простыми работниками, а также уменьшит расходы бюджета.

Напомним, 22 января на пресс-конференции в Киеве Юлия Тимошенко заявила, что "Батькивщина" будет настаивать на принятии закона, который предусматривает ограничение выплат чиновников десятью минимальными зарплатами. Также партия требует создания ВСК, которая проведет аудит деятельности государственных корпораций за последние шесть лет и выяснит, "кто наживается на государственных финансовых потоках".

Тимошенко инициирует создание ВСК по аудиту госкорпораций "Батькивщина" готовит закон о предотвращении лоббизма
Новости Украины ТимошенкоБатькивщина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь