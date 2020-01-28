Партия Тимошенко зарегистрировала законопроект, ограничивающий зарплаты чиновников

Фото: Юлия Тимошенко в Верховной Раде (пресс-служба)

"Батькивщина" предлагает ограничить максимальный размер заработной платы работников госпредприятий

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект закона №2798 "О внесении изменений в Закон Украины "Об оплате труда" относительно ограничения максимального размера заработной платы руководителей и работников предприятий государственного сектора экономики, государственных служащих и работников учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба партии.

Так, документом предлагается установить ограничение максимального размера выплат чиновников и членов наблюдательных советов государственных предприятий на уровне десяти минимальных заработных плат, то есть сумма не может превышать 47 230 гривен.

В пояснительной записке к документу указано, что в Украине сложилась абсурдная ситуация с оплатой труда и денежными вознаграждениями чиновникам. Отчасти они значительно больше, чем получают руководители аналогичных предприятий и государственных органов в странах-членах Европейского Союза. Соотношение между максимальной и минимальной заработной платой в одной организации может достигать более 400 раз.

Принятие законопроекта №2798, по мнению представителей партии, будет способствовать уменьшению несправедливых разрывов между доходами чиновников и руководителей государственных предприятий и простыми работниками, а также уменьшит расходы бюджета.

Напомним, 22 января на пресс-конференции в Киеве Юлия Тимошенко заявила, что "Батькивщина" будет настаивать на принятии закона, который предусматривает ограничение выплат чиновников десятью минимальными зарплатами. Также партия требует создания ВСК, которая проведет аудит деятельности государственных корпораций за последние шесть лет и выяснит, "кто наживается на государственных финансовых потоках".