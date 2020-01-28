Партія Тимошенко зареєструвала законопроект, що обмежує зарплати чиновників

Фото: Юлія Тимошенко у Верховній Раді (прес-служба)

"Батьківщина" пропонує обмежити максимальний розмір заробітної плати працівників держпідприємств

Партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" зареєструвала у Верховній Раді України проект закону №2798 "Про внесення змін до Закону України "Про оплату праці" щодо обмеження максимального розміру заробітної плати керівників і працівників підприємств державного сектору економіки, державних службовців і працівників установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба партії.

Так, документом пропонується встановити обмеження максимального розміру виплат можновладців та членів наглядових рад державних підприємств на рівні десяти мінімальних заробітних плат, тобто сума не може перевищувати 47 230 гривень.

В пояснювальній записці до документа зазначено, що в Україні склалася абсурдна ситуація з оплатою праці та грошовими винагородами чиновникам. Почасти вони значно більші, ніж отримують керівники аналогічних підприємств і державних органів у країнах-членах Європейського Союзу. Співвідношення між максимальною і мінімальною заробітною платою в одній організації може сягати понад 400 разів.

Ухвалення законопроєкту №2798, на думку представників партії, сприятиме зменшенню несправедливих розривів між доходами чиновників і керівників державних підприємств та простими працівниками, а також зменшить видатки бюджету.

Нагадаємо, 22 січня на прес-конференції у Києві Юлія Тимошенко заявила, що "Батьківщина" наполягатиме на ухваленні закону, який передбачає обмеження виплат чиновників десятьма мінімальними зарплатами. Також партія вимагатиме створення ТСК, яка проведе аудит діяльності державних корпорацій за останні шість років та з’ясує, "хто наживається на державних фінансових потоках".