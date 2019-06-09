Партия "Слуга народа" представила список на выборы

Политическая партия "Слуга народа" представила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, в первую двадцатку списка "Слуги народа" вошли:

Глава партии Дмитрий Разумков. Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук. Юрист Ирина Венедиктова. Предприниматель, основатель волонтерской организации "Народный проект" Давид Арахамия. Эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко. Руководитель digital-направления партии Михаил Федоров. Руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко. Эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская. Гендиректро телеканала "1+1" Александр Ткаченко. Спортсмет Жан Беленюк. Эксперт по вопросам образования Сергей Бабак. Экономист Владислав Криклий. Эксперт в области строительства Елена Шуляк. Правозащитник Дмитрий Наталуха. Кинопродюсер Есько Елизавета. Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель. Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус. Эксперт в области медицины, врач Михаил Радуцкий. Эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский. Эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниил Гетманцев.

По словам Дмитрия Разумкова, сейчас начнется процедура пост-праймериз, в течение месяца журналисты и общественность смогут изучать кандидатов, и некоторых из них партия сможет отозвать, если к ним возникнут серьезные претензии.

Напомним, что сегодня, 9 июня, в Киеве начался внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На съезде партии "Слуга народа" присутствует действующий президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды. Кроме того, в первом ряду присутствует генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.