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Партия "Слуга народа" представила список на выборы


В список вошли Дмитрий Разумков и Александр Ткаченко

Политическая партия "Слуга народа" представила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, в первую двадцатку списка "Слуги народа" вошли:

  1. Глава партии Дмитрий Разумков.
  2. Представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.
  3. Юрист Ирина Венедиктова.
  4. Предприниматель, основатель волонтерской организации "Народный проект" Давид Арахамия.
  5. Эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.
  6. Руководитель digital-направления партии Михаил Федоров.
  7. Руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.
  8. Эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская.
  9. Гендиректро телеканала "1+1" Александр Ткаченко.
  10. Спортсмет Жан Беленюк.
  11. Эксперт по вопросам образования Сергей Бабак.
  12. Экономист Владислав Криклий.
  13. Эксперт в области строительства Елена Шуляк.
  14. Правозащитник Дмитрий Наталуха.
  15. Кинопродюсер Есько Елизавета.
  16. Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель.
  17. Эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.
  18. Эксперт в области медицины, врач Михаил Радуцкий.
  19. Эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский.
  20. Эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниил Гетманцев.

По словам Дмитрия Разумкова, сейчас начнется процедура пост-праймериз, в течение месяца журналисты и общественность смогут изучать кандидатов, и некоторых из них партия сможет отозвать, если к ним возникнут серьезные претензии.

 

Напомним, что сегодня, 9 июня, в Киеве начался внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На съезде партии "Слуга народа" присутствует действующий президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды. Кроме того, в первом ряду присутствует генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

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