Партія "Слуга народу" представила список на вибори

Політична партія "Слуга народу" представила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної ради, які мають відбутися 21 липня 2019. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, до першої двадцятки списку "Слуги народу" увійшли:

Глава партії Дмитро Разумков. Представник президента в ВР Руслан Стефанчук. Юрист Ірина Венедиктова. Підприємець, засновник волонтерської організації "Народний проект" Давид Арахамія. Експерт з питань антикорупційної політики Галина Янченко. Керівник digital-напряму партії Михайло Федоров. Керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко. Експерт з податкового законодавства Анастасія Красносільська . Гендиректро телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко. Спортсмет Жан Беленюк. Експерт з питань освіти Сергій Бабак. Економіст Владислав Криклій. Експерт у галузі будівництва Олена Шуляк. Правозахисник Дмитро Наталуха. Кінопродюсер Єсько Єлизавета. Експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу Олексій Оржель. Експерт з питань енергетики Андрій Герус. Експерт у галузі медицини, лікар Михайло Радуцький. Експерт з питань правоохоронної та судової систем Денис Монастирський. Експерт з питань оподаткування, публічних фінансів, банківського права Данило Гетьманцев.

За словами Дмитра Разумкова, зараз почнеться процедура пост-праймеріз, впродовж місяця журналісти і громадськість зможуть вивчати кандидатів, а декого з них партія зможе відкликати, якщо до них виникнуть серйозні претензії.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 червня, у Києві розпочався позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу". На з'їзді партії "Слуга народу" присутній чинний президент України Володимир Зеленський та члени його команди. Крім того, у першому ряду присутній генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко.