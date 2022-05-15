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Партия Шольца проиграла выборы в самой населенной земле Германии

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Северный Рейн-Вестфалия, Воскресенье 15 мая 2022 22:16
Партия Шольца проиграла выборы в самой населенной земле Германии Фото: СДПГ проиграла на выборах в Северном Рейне-Вестфалии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Правящая Социал-демократическая партия Германии потерпела поражение на местных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDFheute.

Однопартийцы канцлера Олафа Шольца проиграли выборы в самой населенной земле Германии. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла.

Победителем гонки стал Христианско-демократический союз. Партии прочат ориентировочно 35,5% голосов. Социал-демократы набрали лишь 26,9%, а третьими стали "Зеленые" – 18,2%. Также в ландтаг (земельный парламент) проходят "Альтернатива для Германии" (5,7%) и Свободная демократическая партия (5,6%).

В предыдущем созыве ландтага большинство формировали ХДС и СДП, однако теперь им не хватит мандатов для формирования коалиции. Христианские демократы могут сформировать коалицию с "Зелеными". Также возможен вариант коалиции, работающей на федеральном уровне – СДПГ, "Зеленые" и СДП.

Напомним, что канцлер Шольц отказался отвечать на высказывания посла Украины Мельника.

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