Партия Шольца проиграла выборы в самой населенной земле Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDFheute .

Однопартийцы канцлера Олафа Шольца проиграли выборы в самой населенной земле Германии. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла.

Победителем гонки стал Христианско-демократический союз. Партии прочат ориентировочно 35,5% голосов. Социал-демократы набрали лишь 26,9%, а третьими стали "Зеленые" – 18,2%. Также в ландтаг (земельный парламент) проходят "Альтернатива для Германии" (5,7%) и Свободная демократическая партия (5,6%).

В предыдущем созыве ландтага большинство формировали ХДС и СДП, однако теперь им не хватит мандатов для формирования коалиции. Христианские демократы могут сформировать коалицию с "Зелеными". Также возможен вариант коалиции, работающей на федеральном уровне – СДПГ, "Зеленые" и СДП.