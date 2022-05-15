Партія Шольца програла вибори в найбільшій землі Німеччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDFheute .

Однопартійці канцлера Олафа Шольца програли вибори в найнаселенішій землі Німеччини. Про це свідчать дані екзит-полу.

Переможцем перегонів став Християнсько-демократичний союз. Партії пророкують орієнтовно 35,5% голосів. Натомість соціал-демократи набрали лише 26,9%, а третіми стали "Зелені" – 18,2%. Також до ландтагу (земельного парламенту) проходять "Альтернатива для Німеччини" (5,7%) та Вільна демократична партія (5,6%).

У попередньому скликанні ландтагу більшість формували ХДС і ВДП, однак тепер їм забракне мандатів для формування коаліції. Християнські демократи можуть сформувати коаліцію із "Зеленими". Також можливим є варіант коаліції, що працює на федеральному рівні – СДПН, "Зелені" та ВДП.