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HIMARS знищив ворожий зенітний комплекс "Оса". Вогонь навели бійці ССО

Україна, Субота 30 грудня 2023 14:04
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HIMARS знищив ворожий зенітний комплекс "Оса". Вогонь навели бійці ССО Фото: HIMARS знищив російський ЗРК "Оса" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Сил спецоперацій навели вогонь HIMARS на російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". Техніку знищили на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Під час повітряної розвідки оператори 73-го морського центру Сил спецоперацій виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Оса". Росіяни використовували його проти українських військових.

Екіпаж безпілотника навів та скоригував вогонь РСЗВ HIMARS по ворожому ЗРК.

"Внаслідок вогневого ураження ЗРК "Оса" повністю виведено з ладу", - зазначають воїни ССО.

Втрати Росії на війні

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 358 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 750 росіян.

Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Раніше ми повідомляли, що бійці ССО навели вогонь HIMARS і знищили російську командно-штабну машину на півдні України.

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