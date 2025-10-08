Музика замість реформ: президент Аргентини дав концерт серед протестів і скандалів

Президент Аргентини Хав’єр Мілей провів рок-концерт у Буенос-Айресі, намагаючись підняти рейтинг на тлі економічної кризи та політичних скандалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

У понеділок, 7 жовтня, 54-річний популіст, колишній фронтмен триб’ют-бенду Rolling Stones, а нині президент Аргентини Хав’єр Мілей, вийшов на сцену Movistar Arena у Буенос-Айресі, намагаючись через концерт підняти свій рейтинг і додати впевненості своїм прихильникам.

"Оле, оле, оле, оле! Мілей! Мілей!" – скандували тисячі фанатів, а сам президент вигукував зі сцени: "«Я людина. Може, це не завжди видно, але я справжній".

Досягнення Мілея на посту президента

Мілей прийшов до влади майже два роки тому, обіцяючи "викорінити" інфляцію в Аргентині та скоротити державні витрати за допомогою радикальних реформ.

Спершу його політика жорсткої економії виглядала ефективною: тризначна інфляція почала знижуватися, що навіть отримало схвальні відгуки міжнародних економістів і політиків, включно з Дональдом Трампом.

Однак останні тижні показали, що "економічна революція" Мілея зазнає краху. Так, ринки злякалися політичної невизначеності, песо різко впав, а уряду довелося витрачати обмежені валютні резерви для стабілізації ситуації.

Про крах довіри до президента свідчить і те, що у вересні партія Мілея La Libertad Avanza зазнала нищівної поразки на провінційних виборах у Буенос-Айресі, де мешкає майже 40% населення країни.

До того ж, один із найближчих соратників президента, Хосе Луїс Есперт, змушений був зняти свою кандидатуру, визнавши, що отримав $200 тисяч від нібито пов’язаного з наркотиками бізнесмена.

Наразі жЖурналісти та аналітики описують ситуацію в Аргентині як глибоку кризу Мілея: втрата довіри населення, проблеми з управлінням і масштабні скорочення витрат зачепили пенсіонерів, лікарні, університети та звичайні родини.

Економічна ситуація в країні настільки критична, що минулого місяця Дональд Трамп навіть запропонував Аргентині екстрену фінансову допомогу до $20 млрд.

Попри кризу, на концерт прийшли віддані прихильники Мілея, які визнавали, що країна перебуває у скрутному становищі.

"Країна - у хаосі. Але нам треба почекати, Мілей ще не пройшов і половини свого терміну", - заявив, наприклад, Оскар Луїс Осоріо, 54-річний продавець, одягнений на шоу як лев.