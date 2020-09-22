Партия Порошенко зарегистрировала законопроект об уменьшении давления на налогоплательщиков

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Партия "Европейская солидарность" считает, что закон №466 (он же - пресловутый законопроект №1210) об изменениях в Налоговый кодекс "направлен на усиление влияния налоговых органов и ограничение реализации прав налогоплательщиков под видом "борьбы с оффшорами", и зарегистрировала свой законопроект №4065-1 с целью исправить эту ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"Вокруг этого скандального законопроекта происходили дискуссии, его нормы вызвали немало критики. К тому же, многие нормы не содержат ни логической, ни экономической сущности, а антиоффшорные меры слишком сложны для их эффективного внедрения и администрирования... Эти факты еще раз подтверждают: власть в очередной раз только делает вид, что прислушивается к бизнесу, упорно не желая решать спорные вопросы. Уже с 1 января 2021 года вступят в силу нормы, которые негативно скажутся на условиях ведения бизнеса в Украине. Чтобы этого не произошло, сегодня мы с коллегами по парламенту зарегистрировали законопроект №4065-1, которым хотим восстановить законные права налогоплательщиков", - аргументируют в партии.

В "ЕС", в частности, предлагают:

отмену оценки операций с нерезидентами на предмет наличия у них экономического эффекта (деловая цель), с оставлением применения концепции деловой цели исключительно для крупных налогоплательщиков в пределах трансфертного ценообразования;

отмену института вины, при котором налоговый орган по своему усмотрению сможет определять, виновен ли плательщик в нарушении налогового законодательства;

исключение норм по усилению финансовой ответственности налогоплательщиков;

исключение положений по расширению применения пени на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки;

отмену возможности внесения изменений в годовой план-график проведения документальных плановых проверок и тому подобное.

"Мы, как парламентская оппозиция, считаем, что в условиях падения экономики, усиленного последствиями карантинных мер, Украина не может себе позволить увеличивать ни давление, ни налоговую нагрузку на бизнес", - говорят в партии.

По их мнению, бизнес, как никогда, нуждается в поддержке от государства или хотя бы в отсутствии законодательных изменений к худшему.

"Поэтому мы будем настаивать на устранении барьеров, которые "слуги" искусственно возвели перед субъектами хозяйствования в течение последнего года, и призываем неравнодушных представителей всех фракций и групп приобщиться к этому процессу", - заявили в "Европейской солидарности".

Как писало РБК-Украина, парламент 16 января одобрил во втором чтении законопроект №1210, за него проголосовали 283 парламентария.

Сразу после этого, в Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".