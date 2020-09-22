Партія Порошенка зареєструвала законопроект щодо зменшення тиску на платників податків

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Партія "Європейська солідарність" вважає, що закон №466 (він же - сумнозвісний законопроект №1210) щодо змін у Податковий кодекс "спрямований на посилення впливу податкових органів та обмеження реалізації прав платниками податків під виглядом "боротьби з офшорами", та зареєструвала свій законопроєкт №4065-1 з метою виправити цю ситуацію.

Про це повідомляє прес-служба "ЄС".

"Навколо цього скандального законопроєкту відбувалися дискусії, його норми викликали чимало критики. До того ж багато норм не містять ані логічної, ані економічної сутності, а антиофшорні заходи є надто складними для їх ефективного впровадження та адміністрування... Ці факти ще раз підтверджують: влада вкотре лише удає, що дослухається до бізнесу, вперто не бажаючи розв'язувати спірні питання. Вже з 1 січня 2021 року наберуть чинності норми, які негативно позначаться на умовах ведення бізнесу в Україні. Аби цього не сталося, сьогодні ми з колегами по парламенту зареєстрували законопроект №4065-1, яким маємо на меті відновити законні права платників податків", - аргументують в партії.

В "ЄС", зокрема, пропонують:

скасування оцінки операцій з нерезидентами на предмет чи є в них економічний ефект (ділова мета), із залишенням застосування концепції ділової мети виключно для великих платників податків у межах трансфертного ціноутворення;

скасування інституту вини, за якого податковий орган на власний розсуд зможе визначати, чи винен платник у порушенні податкового законодавства;

виключення норм щодо посилення фінансової відповідальності платників податків;

виключення положень щодо розширення застосування пені на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у встановлені законодавством строки;

скасування можливості внесення змін до річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок тощо.

"Ми, як парламентська опозиція, вважаємо, що в умовах падіння економіки, посиленого наслідками карантинних заходів, Україна не може собі дозволити збільшувати ні тиск, ні податкове навантаження на бізнес", - кажуть у партії.

На їхню думку, бізнес, як ніколи, потребує підтримки від держави або хоча б у відсутності законодавчих змін до гіршого.

"Тому ми будемо наполягати на усуненні бар'єрів, які "слуги" штучно звели перед суб'єктами господарювання протягом останнього року, і закликаємо небайдужих представників усіх фракцій і груп долучитися до цього процесу", - заявили в "Європейської солідарності".

Як писало РБК-Україна, парламент 16 січня схвалив у другому читанні законопроект №1210, за нього проголосували 283 парламентарії.

Одразу після цього, у Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроект №1210 "податковим терором".