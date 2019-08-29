Фракция партии пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" переходит в оппозицию. Об этом во время выступления в Верховной раде заявила сопредседательница фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

Во время выступления с трибуны парламента Геращенко заявила, что партия уходит в оппозицию к правящей коалиции, однако будет претендовать на должность вице-спикера.

"Политическая сила "Европейская солидарность" поздравляет победителей этих выборов. Мы переходим в оппозицию, и сегодня об этом объявляем, что мы переходим в оппозицию к правящей партии, но не к Украине… В свою очередь, мы как оппозиция так же будем претендовать на должность вице-спикера. На всех других кадровых решениях мы будем голосовать против", - заявила она.

Отметим, что при обсуждении кандидатуры Дмитрия Разумкова на посаду спикера Верховной рады, Геращенко сказала, что выдвигать его - это право правящей партии. В то же время, Геращенко упрекнула Разумкова, что тот не поблагодарил своих предшественников, которые "много лет строили парламентаризм".

Напомним, 29 августа Верховная Рада поддержала назначение Разумкова на должность спикера парламента. "За" проголосовали 382 народных депутата.

Ранее президент Владимир Зеленский внес кандидатуру на должность премьер-министра Украины. Он предлагает назначить на должность премьера замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.



