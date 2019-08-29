"Європейська солідарність" переходить в опозицію

Фракція партії п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" йде в опозицію. Про це під час виступу в Верховній раді заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає РБК-Україна.

Під час виступу з трибуни парламенту Геращенко заявила, що партія йде в опозицію до правлячої коаліції, однак буде претендувати на посаду віце-спікера.

"Політична сила "Європейська солідарність" вітає переможців цих виборів. Ми переходимо в опозицію, і сьогодні про це оголошуємо, що ми переходимо в опозицію до правлячої партії, але не до України... У свою чергу, ми як опозиція так само будемо претендувати на посаду віце-спікера. На всіх інших кадрових рішеннях ми будемо голосувати проти", - заявила вона.

Відзначимо, що при обговоренні кандидатури Дмитра Разумкова на посаду спікера Верховної Ради, Геращенко сказала, що висувати його - це право правлячої партії. У той же час, Геращенко дорікнула Разумкову, що той не подякував своїх попередників, які "багато років будували парламентаризм".

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала призначення Разумкова на посаду спікера парламенту. "За" проголосували 382 народні депутати.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України. Він пропонує призначити на посаду прем'єра заступник голови Офісу президента Олексія Гончарука.

