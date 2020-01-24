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Партия Порошенко требует не допустить назначение адвоката Януковича замглавы ГБР

Новости » Политика     24.01.2020 - 11:36
Партия Порошенко требует не допустить назначение адвоката Януковича замглавы ГБР
иллюстративное фото (пресс-служба партии)

Депутаты пришли под офис Госбюро расследований

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" в пятницу, 24 января, пришли в Государственный бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента. Об этом депутаты сообщили журналистам возле офиса ГБР, передает РБК-Украина.

"Происходит активизация Антимайдана, угроза реванша, которая, в частности в том, что на должность первого заместителя руководителя ГБР назначен господин Бабиков, который является адвокатом Януковича и соответственно имеет явный конфликт интересов. Мы пришли к госпоже Венедиктовой, используя законное право народных депутатов на безотлагательный прием, для того, чтобы поставить вопрос о недопустимости пребывания этого лица в должности", - сказал Ростислав Павленко.

В партии намерены обсудить вопрос о проведении конкурса на замещение директора ГБР. "Должно быть через конкурс избран человек, который будет иметь доверие украинцев, активистов, которая обеспечит всестороннее расследование этих резонансных дел", - пояснил депутат.

В свою очередь, Николай Княжицкий заявил, что депутаты пришли по просьбе семей Небесной Сотни.

"Вчера также по их просьбе была встреча. Они возмущены назначением господина Бабикова - адвоката Януковича - первым заместителем председателя ГБР. Возмущены не случайно, ведь мы видим происходит процесс согласно которому хотят доказать, что Майдан это была не революция достоинства, а государственный переворот. И соответственно русская аннексия была оправдана. И все пророссийские силы сейчас, к сожалению, с определенной поддержкой наших некоторых государственных чиновников, реализуют этот сценарий", - додав Николай Княжицкий.

Как ранее писало РБК-Украина, семьи героев Небесной сотни и участники Революции Достоинства призывают политические партии и гражданское общество не допустить попыток "слить" дела Майдана и не позволить адвокату Виктора Януковича Александру Бабикову занять должность первого заместителя руководителя Государственного бюро расследований.

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