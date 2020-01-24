Партія Порошенка вимагає не допустити призначення адвоката Януковича заступником голови ДБР

ілюстративне фото (прес-служба партії)

Депутати прийшли під офіс Держбюро розслідувань

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" у п'ятницю, 24 січня, прийшли до Державного бюро розслідувань, щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані екс-директором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу президента. Про це депутати повідомили журналістам біля офісу ДБР, передає РБК-Україна.

"Відбувається активізація Антимайдану, загроза реваншу, яка зокрема полягає в тому, що на посаду першого заступника керівника ДБР призначено пана Бабікова, який є адвокатом Януковича і відповідно має явний конфлікт інтересів. Ми прийшли до пані Венедіктової, використовуючи законне право народних депутатів на невідкладний прийом, для того, щоб поставити питання щодо неприпустимості перебування цієї особи на посаді",- сказав Ростислав Павленко.

В партії мають намір обговорити питання про проведення конкурсу на заміщення директора ДБР. "Повинно бути через конкурс обрана людина, яка буде мати довіру українців, активістів, яка забезпечить всебічне розслідування цих резонансних справ", - пояснив депутат.

В свою чергу, Микола Княжицький зазначив, що депутати прийшли прохання сімей Небесної Сотні.

"Вчора також на їх прохання була зустріч. Вони обурені призначенням пана Бабікова - адвоката Януковича - першим заступником голови ДБР. Обурені не випадково, адже ми бачимо відбувається процес згідно з яким хочуть довести, що Майдан-це була не революція гідності, а державний переворот. І відповідно російська анексія була виправдана. І всі проросійські сили зараз, на жаль, з певною підтримкою наших деяких державних чиновників, реалізують цей сценарій", - додав Микола Княжицький.

Як писало раніше РБК-України, родини героїв Небесної сотні та учасники Революції Гідності закликають політичні партії та громадянське суспільство не допустити спроби "злити" справи Майдану та не дозволити адвокату Віктора Януковича Олександру Бабікову зайняти посаду першого заступника керівника Державного бюро розслідувань.