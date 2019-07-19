Партия Порошенко обратилась к украинцам

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" призвала украинцев на выборах Верховной рады 21 июля прийти на избирательные участки и проголосовать за свое европейское будущее. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В своем обращении накануне дня тишины партия отметила, что выбор 21 июля – это должен быть осознанный выбор "или-или".

"Сегодня Украина оказалась перед угрозой реванша пророссийских сил. Некоторые из них и не скрывают того, что они работают на Кремль и их цель – ликвидация украинской независимости. Остальные замаскировались под так называемые "новые лица", но и они уже сейчас говорят о шагах навстречу России, а де-факто – капитуляции перед Москвой", - говорится в заявлении.