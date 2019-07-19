Партія Порошенка звернулась до українців

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" закликала українців на виборах до Верховної ради 21 липня прийти на виборчі дільниці і проголосувати за своє європейське майбутнє. Про це повідомляє прес-служба політсили.

У своєму зверненні напередодні дня тиші партія зазначила, що вибір 21 липня – це має бути свідомий вибір "або-або".

"Сьогодні Україна опинилася перед загрозою реваншу проросійських сил. Деякі з них і не приховують того, що вони працюють на Кремль і їхня мета – ліквідація української незалежності. Інші замаскувалися під так звані "нові обличчя", але і вони вже зараз говорять про кроки назустріч Росії, а де-факто – капітуляцію перед Москвою", - йдеться у заяві.