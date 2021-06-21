Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении после подсчета на всех участках

На втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" с 21,04% голосов. Следующий блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов).

Избирательный порог для партий - 5%, для блоков - 7%.

В то же время, следует отметить, что партия Пашиняна не добрала на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы единолично формировать правительство.

Всего в выборах участвовали 25 партий и блоков. Явка составила 49,4%.