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Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении после подсчета на всех участках

Автор: РБК-Украина

В Армении на выборах в парламент побеждает партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Она получила 53,92% голосов.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" с 21,04% голосов. Следующий блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов).

Избирательный порог для партий - 5%, для блоков - 7%.

В то же время, следует отметить, что партия Пашиняна не добрала на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы единолично формировать правительство.

Всего в выборах участвовали 25 партий и блоков. Явка составила 49,4%.

Ранее сообщалось, что новые выборы объявили после того, как глава правительства Никол Пашинян под давлением общественности подал в отставку.

Политический кризис в Армении разгорелся после того, как военные офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, но тот в ответ инициировал отставки в местном Генеральном штабе.

В итоге противники действующего премьера на протяжении нескольких недель проводили акции протеста, и Пашинян предложил провести досрочные выборы.

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АрмениявыборыНикол Пашинян